Baja sensible en la ‘Vinontinto’. Salomón Rondón no estará disponible para participar en la triple jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. La noticia sobre el flamante jugador del Everton de la Premier League la confirmó este miércoles la Federación Venezolana de Fútbol.

“Salomón Rondón no podrá asistir a la convocatoria de la triple fecha de la Vinotinto contra Argentina, Perú y Paraguay”, escribió la FVF en su cuenta de Twitter, sin facilitar detalles de las razones por las que el futbolista no podrá incorporarse a la convocatoria.

“Siento no poder defender los colores de la Vinotinto en esta convocatoria. Ya saben cuánto me duele no estar con ustedes”, dijo Rondón, según declaraciones difundidas por la FVF.

El ariete mostró su confianza en sus compañeros y dijo tener “la esperanza de jugar pronto con ellos”.

Su baja se suma a las de Fernando Aristeguieta (capitán en la pasada Copa América), Darwin Machís y Yordan Osorio, todos ellos por distintas lesiones que les impidieron sumarse a la concentración.

Los tres fueron sustituidos por Jan Hurtado, del Red Bull Bragantino brasileño; Freddy Vargas, del FC Dallas estadounidense, y Jhon Chancellor, del Brescia Calcio italiano.

Venezuela jugará este jueves con Argentina en partido de la novena jornada de las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022 en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Posteriormente, la ‘Vinotinto’ visitará a Perú, el día 5, y a Paraguay, el 9.

Con información de EFE.