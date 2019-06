Argentina vs Venezuela: EN VIVO Con Messi, chocan por los cuartos de final de la Copa América

Argentina vsVenezuela : EN VIVO ONLINE TV La sorpresiva selección Vinotinto se mide ante el cuadro Albiceleste este viernes en el estadio Jornalista Mario Filho, conocido como Maracaná, de Río de Janeiro. El choque es válido por los cuartos de final de la Copa América 2019. Venezuela quiere dar el batacazo ante Argentina de Lionel Messi. (2:00 p.m. hora peruana) (16:00 horas argentinas) (15:00 horas venezolanas) (TV: América Tv para Perú) (TV: Venevisión para Venezuela) (TV: TyC Sports para Argentina)



El partido Argentina vs Venezuela pone a prueba la mejoría de la selección Vinotinto y el proceso del técnico Rafael Dudamel, que ha logrado que Sudamérica ponga los ojos en sus pupilos.



La Vinotinto consiguió dos empates en las Eliminatorias y un triunfo en un duelo amistoso en los últimos tres partidos con la Albiceleste. Por ello, el choque Argentina vs Venezuela no tiene un favorito claro pese a la diferencia individual.



"Es un rival de mucha historia, el equipo es consciente de la dimensión del partido de mañana. Enfrentar a Argentina, bicampeona del mundo, que tiene al mejor jugador del mundo Lionel Messi", dijo Dudamel previo al Argentina vs Venezuela.

"Arrancamos de menor a mayor en esta Copa América 2019, partido tras partido hemos ido ganando confianza, hemos ido ganando el funcionamiento que el equipo necesita, y llegamos muy bien a este partido de cuartos de final", explicó el portero gaucho Franco Armani un día antes del Argentina vs Venezuela.

Alineaciones posibles del Argentina vs Venzuela:



Argentina: Franco Armani, Juan Foyth, Germán Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.



Venezuela: Wuilker Faríñez, Roberto Rosales, Ronald Hernández, John Chancellor, Luis Mago, Junior Moreno, Tomás Rincón, Yángel Herrera, Jhon Murillo, Darwin Machis y Salomón Rondón.

