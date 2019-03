Argentina vs. Venezuela EN VIVO con el regreso de Lionel Messi en amistoso fecha FIFA  

Argentina vs. Venezuela chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV albicelestes y llaneros se enfrentan este viernes y no será un partido cualquiera, pues estará marcado por el regreso de Lionel Messi , quien se alejó de la selección albiceleste tras el mundial de Rusia 2018. El duelo que de jugará en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid está pactado, para las 3 p.m., (Hora Peruana ) y la transmisión estará a cargo de TyC Sports para Latinoamerica.



Todas las luces en este Argentina vs Venezuela, estarán, nada menos, que sobre Lionel Messi quien reaparece con su selección y ha sido la atracción principal en la presentación de la nueva camiseta albiceleste de cara a su participación en la Copa América 2019.

Este Argentina vs Venezuela será el primer partido de ambas selecciones en el 2019. Lionel Scaloni no solo incluirá a Lionel Messi en su once, como novedad, sino que lo acompañará de Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán.



La ausencia de Ángel Di María pone en el campo a Gonzalo 'Pity' Martínez (Atlanta United) por la izquierda, Paulo Dybala (Juventus) le gana la pulseada a Ángel Correa y al 'Tucu' Pereyra (Watford). En el arco de Argentina parece inamovible Franco Armani.



Para este Argentina vs Venezuela la 'vinotinto' ha reclutado 25 jugadores y de ellos 24 son del exterior. La consigan hoy es cómo frenar a Lionel Messi y cómo no verse afectados por la crisis que viven sus familias en en Venezuela.



Los llaneros seguirán preparándose para la Copa América fuera de su país, en Madrid, (contra la selección catalana) y dos partidos en Estados Unidos (contra la selección estadounidense y Ecuador) todo antes de llegar a Brasil.



Argentina vs Venezuela: Posibles alineaciones



Argentina: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Walter Kannemann, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Roberto Pereyra, Lionel Messi, Gonzalo 'Pity' Martínez; y Lautaro Martínez.



Venezuela: Wilker Fariñez; Roberto Rosales, Mikel Villanueva, Nahuel Ferraresi, Alex González; Yangel Herrera, Tomás Rincón; Juanpi Añor, Yeferson Soteldo; Josef Martínez, Salomón Rondón.