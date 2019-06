Argentina vs Venezuela: VIVO Horarios y Canales Tv Online del choque por cuartos de final de la Copa América

Argentina vs Venezuela : EN VIVO ONLINE TV La selección Albiceleste enfrenta al combinado Vinotinto en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por los cuartos de final de la Copa América 2019. Con Lionel Messi, Argentina busca un triunfo para encaminarse al título del torneo continental.



El partido Argentina vs Venezuela se llevará a cabo este viernes desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y será el primero de los dos duelos por cuartos de final programados para ese día. La selección peruana cierra la fase ante Uruguay el siguiente sábado.



El choque Argentina vs Venezuela tiene la presión sobre Lionel Messi y su obligación de ganar un título con su selección tras la exitosa carrera en el Barcelona de España. En cambio, la Vinotinto del técnico Salomón Rondón, pugnará por la hazaña que significaría el fiasco de los gauchos.



El DT de la Vinotinto, Rafael Dudamel, podría quedar en la historia, si consigue un triunfo en el duelo Argentina vs Venezuela, ya que jamás el equipo llanero pudo vencer a la Albiceleste en toda la historia de la Copa América.

El equipo de Dudamel se mantiene invicto en la Copa América con dos empates y un triunfo en la fase de grupos. En cambio, los Albicelestes llegan al choque Argentina vs Venezuela con tres resultados diferentes (triunfo, empate y derrota)



El entrenador gaucho Lionel Scaloni prepara variantes para el encuentro Argentina vs Venezuela, con la inclusión de Germán Pezella y Marcos Acuña pero mantiene al tridente ofensivo con Lautaro Martínez y Sergio 'Kun' Agüero y Messi.

Alineaciones posibles del Argentina vs Venezuela:



Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Luis Mago, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Junior Moreno, Yangel Herrera; Darwin Machís, Jefferson Savarino; Salomón Rondón.

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero.

Horarios del partido Argentina vs Venezuela por Copa América 2019:



Perú 2:00 p.m.

México 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Venezuela 3:00 p.m.

Bolivia 3:00 p.m.

Paraguay 3:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Japón 3:00 a.m del martes

Canales Tv del partido Argentina vs Venezuela:



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV y Globo

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / TDN, Azteca 7 y Televisa Deportes

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

España / DAZN y tvG2

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay/ DirecTV Sports y Vera+

Venezuela / DirecTV Sports y Venevisión

