Arsenal vs. Aston Villa EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la quinta jornada de la Premier League este miércoles 31 de agosto del 2022 desde la 1:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Emirates.

Realidades opuestas de los ‘Gunners’ y los ‘Villanos’ en el arranque de la temporada. El equipo de Mikel Arteta ganó sus cuatro compromisos para consolidarse como líderes absolutos de la competición con 12 puntos. En tanto, los de Steven Gerrard apenas consiguieron un triunfo y perdió en tres ocasiones.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Aston Villa por Premier League?

Perú – 1:30 p.m.

Ecuador – 1:30 p.m.

Colombia – 1:30 p.m.

México – 1:30 p.m.

Chile – 2:30 p.m.

Venezuela – 2:30 p.m.

Bolivia – 2:30 p.m.

Paraguay – 2:30 p.m.

Argentina – 3:30 p.m.

Uruguay – 3:30 p.m.

Brasil – 3:30p.m.

España – 8:30 p.m.

Aunque el buen momento de Arsenal puede ser opacado por problemas físicos en el plantel. Thomas Partey se lesionó antes de medirse con Fulham y puede que se ausente por más contiendas. El fin de semana anterior, Mohamed Elneny, que reemplazó al ex Atlético de Madrid, también se lesionó. En tanto, Oleksandr Zinchenko entrenó, pero es duda.

De su lado, Aston Villa quiere terminar con el invicto del líder del certamen. Entonces, Gerrard planea arrancar con Jacob Ramsey y Leon Bailey. Ollie Watkins y Philippe Coutinho completan la ofensiva. En la última línea, se espera que Tyrone Mings se recupere de una enfermedad para dejar fuera a Calum Chambers.

¿Dónde ver online el partido Arsenal vs. Aston Villa por Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Arsenal y Aston Villa puedes hacerlo a través de cuatro señales. Si te encuentras en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus. Si vives en México y Centroamérica podrás verlo en Paramount Plus. Finalmente, en España va por la señala de DAZN y Movistar Plus.

Arsenal vs. Aston Villa: posibles alineaciones del partido

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Odegaard, Lokonga, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Ramsey; Bailey, Watkins, Coutinho.