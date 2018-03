Arsenal vs Milan EN VIVO EN DIRECTO. 'Gunners' reciben este jueves a los 'Rojinegros' en el Emirates Stadium por la vuelta de octavos de final de Europa League. El partido arrancará a las 3:05 p.m. por la señal de Fox Sports para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Arsenal vs Milan vía Internet? Trome.pe., te traerá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te lo pierdas!



Milan la tiene difícil ante Arsenal, ya que perdió en la ida 2-0 en condición de local con goles de Mkhitaryan y Ramsey. ¿El cuadro italiano podrá remontar en Inglaterra? Sin duda será un partidazo en busca de la clasificación a cuartos de Europa League.



Arsenal viene de golear 3-0 a Watford por la Premier League con tantos de Mustafi, Aubameyang y Mkhitaryan. El cuadro de Wegner es sexto en el campeonato con 48 puntos, lejos del líder Manchester City con 81 unidades.



Milan, por su parte, venció el último fin de semana a Genoa 1-0 con gol en el último minuto de André Silva. Los italianos también marchan en la casilla 6, pero de la Serie A.



Arsenal vs Milan: Alineaciones probables



Milan: Donnarumma, Bonucci, Rodríguez, Romagnoli, Calabria, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Suso, Cutrone.



Arsenal: Ospina; Koscielny, Mustafi, Kolašinac, Chambers; Ozil, Mkhitaryan, Wilshere, Ramsey; Xhaka, Welbeck