Arturo Vidal se quejó y mandó indirecta al técnico por ser suplente en Barcelona tras duelo de Champions League

Barcelona alcanzó una importante victoria el reciente miércoles al vencer 2-1 a Slavia Praga y se adueñó del primer lugar de su grupo en la Champions League. De esta forma, el cuadro azulgrana continúa su camino en busca de su sexta estrella en la historia. Y lo hace con la incomodidad de Arturo Vidal por no ser titular.

"Estoy triste por no ser titular, pero lo importante es que se ganó", confesó Arturo Vidal a Fox Sports Chile tras el encuentro. Recordemos que, ante los checos, el chileno fue suplente e ingresó a los 78' en lugar de Sergio Busquets.

"Es complicado (no ser titular) cuando estás bien física y futbolísticamente, cada vez que me ha tocado lo he hecho de la mejor forma. Es una decisión técnica, yo siempre estoy preparado, pero cuesta, espero que los próximos partidos ya empiece a jugar más minutos, seguiré trabajando duro y fuerte para volver a ser titular", añadió el 'Rey Arturo'.

Vidal, que llegó al Barcelona en agosto del 2018, terminó la temporada pasada siendo una de las piezas más importantes del equipo luego del mal momento que vivieron en Anfield. Fue de los pocos que tuvo una intención de cambiar las cosas y tener reacción; sin embargo, este inicio de temporada no ha sido el mejor para él.

En este nuevo año futbolistico, Arturo Vidal suma 207 minutos de juego en ocho partidos jugados y ha anotado dos goles. Tampoco son malos números para un mediocampista que no tiene muchos minutos; pero él tiene claro que quiere ser titular.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.