Dimitri Payet , una de las estrellas del Marsella, tuvo que ser sustituido por lesión, entre lágrimas, a la media hora de juego de la final de la Europa League entre su equipo y el Atlético Madrid, en Lyon.



La situación no hubiese llamado a atención si no fuera por las imágenes posteriores de a la lesión de Payet. El francés tocó el trofeo de la Europa League y según la tradición en el fútbol "la copa no se toca". De lo contrario, se sufre la 'maldición de la copa', el que la toca no la gana. Cosas del fútbol.



Dimitri Payet había estado en duda para este partido por una "alerta muscular" en un muslo y se había perdido por ese motivo el partido liguero del pasado viernes ante el Guingamp (3-3).



En los últimos días, las señales habían sido esperanzadoras y el martes él mismo dijo que estaba "bastante mejor" y optimista para este partido.

Aquí el momento en que Dimitri Payet toca el trofeo de la Europa League:

Marsella: Payet desafió a la maldición, se hizo realidad y salió llorando ante Atlético Madrid ¿Qué pasó?

Dimitri Payet fue reemplazado por Maxime Lopez en el minuto 32, con marcador provisional de 1-0 a favor del Atlético.



El capitán del Marsella es uno de los jugadores de peso de la selección de Francia y esta lesión es un contratiempo serio para Didier Deschamps, a menos de un mes para el Mundial

La lesión y salida de Payet de la final de la Europa League: Atlético Madrid vs Marsella

Video: Lágrimas de Payet

