Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO. Tras una semana dura de Eliminatorias Rusia 2018, sobre todo en Sudamérica, la Liga Santander vuelve a la carga con el enfrentamiento entre el Barcelona vs. Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano. El equipo de Diego Simeone quiere romper la mala racha de no ganarle al equipo de Lionel Messi. El partido se jugará este sábado 14 de octubre desde la 1:45 pm. (Vía DirecTv)



El Atlético Madrid, que marcha cuarto en la tabla de posiciones con 15 puntos, llega al partido contra Barcelona con dos triunfos en su nueva casa, pero no ha tenido la misma suerte en la Champions League, cayendo ante el Chelsea inglés (1-2).

Bracelona siempre ha ganado sus encuentros contra Atlético Madrid en Liga Española.

El Barcelona, en tanto, podrá contar con su capitán Andrés Iniesta luego de recibir el alta médica tras superar una elongación muscular. Ernesto Valverde decidió convocarlo para el Barcelona vs. Atlético Madrid. Sin embargo, Arda Turán no podrá estar en el partido debido a molestias en el pie izquierdo.



En la lista para el Barcelona vs. Atlético Madrid tampoco se encuentran Paco Alcácer, Aleix Vidal ni Thomas Vermaelen, así como los lesionados Rafinha Alcántara y Ousmane Dembelé.



Diego Simeone habló previo al Barcelona vs. Atlético Madrid y comentó que el equipo azulgrana logró reinventarse sin Neymar, a pesar del duro golpe que resultó la sorpresiva salida del brasileño a inicios de la temporada de la Liga Santander.



"Barcelona se ha reinventado de manera muy rápida, sobre todo tras el duro golpe de la salida de Neymar. Esto se explica por los futbolistas que tiene el equipo. No quieren dejar de ganar, es lo que les hace competitivos, por eso son 'cracks'", dijo Diego Simeone, alabando también el trabajo ofensivo de Lionel Messi y Luis Suárez.



Pese a la crisis política entre el gobierno español y el catalán, el DT de azulgrana pidió no confundir los problemas políticos con los deportivo, pues el Barcelona vs. Atlético Madrid solo "es un partido, nada más".



"No nos vamos a engañar, es un partido entre dos equipos que quieren optar a ganar la Liga, será un ambiente fuerte, pero es un partido de fútbol, nada más", señaló el entrenador sobre el Barcelona vs. Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano.



El Barcelona, que cuenta siete victorias en siete partidos, es el líder de la Liga con 5 puntos de ventaja sobre el Sevilla, segundo. El Atlético de Madrid es cuarto a seis de los azulgranas.

HORARIOS DEL BARCELONA VS. ATLÉTICO MADRID



España: 20:45

Argentina: 15:45

México: 13:45

Colombia: 13:45

Perú: 13:45

Chile: 15:45

Venezuela: 14:15

Los Angeles: 11:45

Nueva York: 14:45

POSIBLE ALINEACIÓN BARCELONA VS. ATLÉTICO MADRID



Barcelona: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Leo Messi, Javier Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes y Samuel Umtiti.



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis; Koke, Saúl, Gabi, Carrasco; Griezmann y Correa.

Árbitro: Mateu Lahoz (comité valenciano).



Estadio: Wanda Metropolitano.