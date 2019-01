Barcelona: Fichaje de Hirving Lozano alborota el mercado de invierno en Europa |VIDEO |FOTOS 

Se vuelven locos. Hirving 'Chucky' Lozano se ha convertido en tendencia en las redes sociales luego que se anunciara que el delantero del PSV se volvió prioridad para Barcelona en su intención de reforzarse tras la salida de Munir al Sevilla.



Barcelona está a pocas horas de enfrentar al Eibar y los hinchas están más entusiasmados en la posibilidad que Chucky' Lozano confirme finalmente su pase al cuadro español donde tantas veces se le ha nombrado como refuerzo, pero ahora el sueño parece cumplirse.



Según loa prensa Italiana, el atacante mexicano del PSV Eindhoven, haría el salto que han hecho otras grandes estrellas del cuadro tulipán al Barcelona. Hirving Lozano pelearía el puesto con Luis Suárez quien requiere ayuda para afrontar la Liga, Copa del rey y la Champions League.



Hirving 'Chucky' Lozano prepara las maletas para viajar a Barcelona.

Hirving Lozano es la joya del PSV que no piensan desprenderse del mexicano por menos de 40 millones de dólares de euros, algo que no requeriría mucho esfuerzo de parte de Barcelona.



El portal italiano 'TuttoSport', asegura que los catalanes no son los únicos que han puesto la puntería por el Popular 'Chucky' pues también Napoli y Chelsea han mostrado interés en el mexicano y están dispuestos pagar su precio antes que finalice el mes.