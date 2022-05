Sobre Robert Lewandowski se ha dicho de todo en las últimas horas. El delantero jugó el último partido de la temporada con Bayern Múnich el sábado y anotó un gol a Wolfsburgo. Tras ello, el goleador dejó entrever que aquella fue su presentación final con la camiseta de los ‘Bávaros’. Una noticia que, sin duda, celebran en Barcelona.

No obstante, desde Cataluña manejan el asunto con bastante cautela por todo lo que implica hacer un movimiento complejo. Y es que el polaco tiene un acuerdo firmado con los muniqueses hasta junio del 2023, pese a que rechazó ampliar el contrato y, de paso, expresar el deseo de marcharse en busca de un nuevo reto.

En ese contexto, Mateu Alemany, director de fútbol de Barcelona, ofreció unas declaraciones al canal Movistar LaLiga con relación a Lewandowski. El representante de los blaugranas no entró en rodeos y confirmó que, por ahora, no tienen nada avanzado con el internacional polaco, pero admitió que la ventana de fichajes será larga.

“No, no está hecho en absoluto”, expresó Alemany cuando le consultaron sobre Robert. “El mercado empezará y no vamos a hablar de un mercado largo”, insistió el integrante de la directiva de los culés. Para cerrar, Mateu aclaró que “respetamos a los jugadores con contrato en otros clubes”, en referencia a las palabras que llegaron desde Bayern.

La postura de Bayern

“Nuestra posición no ha cambiado, Lewandowski tiene contrato hasta 2023. Eso es un hecho”, aclaró el director deportivo Hasan Salihamidzic de la institución en declaraciones que recoge a la cadena Sky Sport de Alemania. “Sí, Lewandowski me informó que no quería aceptar nuestra oferta y que le gustaría salir del club”, agregó.

Más adelante, Robert respondió al alto mando de los ‘Bávaros’ con una fuerte sentencia que adelantaría su adiós inminente. “Es muy posible que este haya sido mi último partido con el Bayern. No puedo decir eso al 100%, pero puede haber sido. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club”, indicó el ‘9′.