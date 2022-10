Días difíciles en FC Barcelona. Con la victoria de Inter de Milán sobre Viktoria Plzen y la dura derrota del equipo culé a manos de Bayern Múnich, se consumó la eliminación del elenco azulgrana de la Champions League. El choque contra los bávaros fue para el olvido, aunque Sergio Busquets de seguro deberá recordarlo sí o sí.

Y es que ante la escuadra alemana, el mediocampista pudo haber jugado su último encuentro por Liga de Campeones siendo parte del cuadro español. Para la última jornada, Busques deberá cumplir su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y, además de ello, su futuro parece estar fuera de allí.

MIRA TAMBIÉN: Juan Reynoso y el firme mensaje sobre el presente de Paolo Guerrero

Busquets tiene contrato con Barcelona hasta junio próximo y, desde España, informan que el vínculo no se prolongará. “El jugador está en su último año de contrato y todo apunta a que pondrá fin a su etapa como culé a final de temporada”, reportó Sport.

El reciente miércoles, el nacido en Sabadell fue titular frente a Bayern y recibió una tarjeta amarilla al minuto 41. Condicionado por ello y con la derrota (2-0) parcial, el entrenador Xavi Hernández decidió reemplazarlo por Ferran Torres. Al momento de la salida, en señal de que no están conformes con el rendimiento de Busquets, hubo silbidos de la hinchada.

Si bien faltan muchos meses para que el contrato entre ambas partes termine, ya se habla de que la MLS podría ser el próximo destino de Busquets. “Siempre me ha gustado mucho la MLS, desde que vino a jugar David Villa, y desde entonces la he seguido bastante cuando he podido por el tema del cambio de horario”, confesó el deportista hace unos meses.

Busquets, con camiseta azulgrana, ha sido campeón de la Champions League en las temporada 2008-09, 2010-11 y 2014-15. En total, el español registra 129 encuentros de la competencia de clubes más importante de Europa, con un saldo de cuatro goles y siete asistencias.





TE PUEDE INTERESAR