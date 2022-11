Barcelona vs. Almería EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 13 de LaLiga Santander, este sábado 5 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), DAZN y DAZN LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras el anuncio de su retiro del fútbol, Gerard Piqué jugará su último partido en casa del Barcelona, que recibirá a Almería pensando en una victoria que le permita meter presión a Real Madrid. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Almería?

México: 2:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Barcelona vs. Almería: canales del partido y cómo ver por TV

El Barcelona vs. Almería será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En España, la contienda se podrá ver por DAZN y DAZN LaLiga; en México, vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere; mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son ESPN Deportes+, ESPN+ y ESPN Deportes.

Cómo llegan Barcelona y Almería

La titularidad de Gerard Piqué no es segura, ya que Xavi Hernández recupera a dos centrales que estaban lesionados, Eric Garcia y Andreas Christensen. De todas maneras, el Camp Nou podrá despedirse de Piqué, que regresó al Barcelona en el verano de 2008 tras haberse formado previamente en el fútbol base. Desde entonces, ‘Geri’ conquistó 30 títulos con el equipo de sus sueños, entre los que hay tres Ligas de Campeones.

El equipo de Xavi Hernández, que es segundo en la clasificación a tan solo un punto del líder, el Real Madrid, quiere que el Camp Nou siga siendo un fortín en la competición doméstica. Hasta ahora, no ha recibido ningún gol en los seis partidos de Liga que ha jugado allí: Rayo Vallecano (0-0), Valladolid (4-0), Elche (3-0), Celta (1-0), Villarreal (3-0) y Athletic Club (4-0).

Para conseguirlo, el Barcelona contará con el ‘Pichichi’ Robert Lewandowski, que fue baja el martes en el triunfo ante el Viktoria Plzen (4-2) por unas molestias en la espalda.

El objetivo del Barcelona es sumar los seis puntos que quedan antes del parón por el Mundial para irse de descanso con buen sabor de boca tras la tremenda desilusión de la Champions League. Para ello, además de vencer al Almería este sábado, deberá imponerse el próximo martes al Osasuna a domicilio.

En el Camp Nou, Almería quiere hacer lo que nunca consiguió: puntuar, pues en las siete visitas realizadas al coliseo azulgrana -seis en Liga y una en Copa- no fue capaz de hacerle sombra al Barcelona, que siempre salió airoso.

Barcelona vs. Almería: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen, Bellerín, Eric Garcia, Piqué, Balde, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Dembélé, Lewandowski y Raphinha. DT: Xavi Hernández.

Almería: Fernando Martínez, Chumi, Kaiky, Ely, Babic, Akieme, Leo Baptistao, César de la Hoz, Robertone, Ramazani y El Bilal Touré. DT: Joan Francesc Ferrer Sicilia (Rubi).

¿Dónde juega Barcelona vs. Almería?