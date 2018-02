Barcelona vs Chelsea: Día, hora y canal TV del partido por octavos de Champions League

Barcelona vs Chelsea FC : La llave entre el equipo azulgrana y los ingleses es uno de la más atractiva de los octavos de final de la Champions League , además del Real Madrid vs PSG.



Barcelona vs Chelsea abrirá la segunda etapa de los partidos de ida de los octavos de la Champions League (20-21 de febrero) en Stamford Bridge. Una semana antes, Real Madrid enfrenta al PSG (13-14 de febrero).



Barcelona vs Chelsea está pactado para este martes 20 de febrero. Ese mismo día se juega el Bayern Múnich vs Besiktas. Los canales que transmitirán el partido para América son Fox Sports y ESPN. Para España TV 3 y Antena 3 serán los responsables de la transmisión.



El horario del partido está pactado para las 2:45 p.m. (hora peruana), 20:45 (horas españolas) y 19:45 (horas de inglesas). El partido de vuelta será el 14 de marzo en el Camp Nou.

Horarios del Barcelona vs Chelsea en el mundo:



Perú: 2:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Brasil - 4:45 p.m.

Bolivia: 3:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

El último antecedente entre Barcelona vs Chelsea en Champions League se remonta a la edición 2011-2012. Los 'Blues' eliminaron a los azulgranas en el propio Camp Nou. [VER GALERÍA]

