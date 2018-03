Barcelona vs Chelsea EN VIVO EN DIRECTO ESPN 2 TV ONLINE vuelta de octavos de final de Champions League

Barcelona vs Chelsea EN VIVO EN DIRECTO. Azulgranas reciben este miércoles a los 'Blues' en el Camp Nou por la vuelta de octavos de final de Champions League. El partido iniciará a las 2:45 p.m. de Perú (8:45 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para toda Latinoamérica (ver aquí otros canales ).



¿Vas a seguir el Barcelona vs Chelsea vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te li pierdas!



Tras el 1-1 de la ida en Inglaterra, Barcelona y Chelsea buscarán el pase a cuartos de final en el Camp Nou. Al equipo de Ernesto Valverde le basta un 0-0 para clasificar.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



Una de las grandes novedades en Barcelona es la convocatoria de Andrés Iniesta, quien fue dado de alta tras superar lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha en el partido de Liga contra el Atlético de Madrid.



Sin embargo, los que no estarán ante Chelsea son el defensa Nelson Semedo y el centrocampista Denis Suárez, ambos lesionados. El brasileño Coutinho no puede jugar la Champions de esta temporada con los azulgranas porque ya lo hizo con el Liverpool antes de su traspaso.



Barcelona viene en gran forma a este cotejo contra Chelsea. Los culés acumulan 3 triunfos al hilo en la Liga Santander, donde son líderes de la tabla de posiciones con 72 puntos, 8 unidades más que el segundo, Atlético Madrid.



Chelsea, por su parte, atraviesa otro presente. Luego del partido con Barcelona, sumó 2 derrotas y 1 triunfo en la Premier League. Los 'Blues' ocupan la casilla 5 de campeonato inglés con 56 puntos, lejos del líder Manchester City (81).



Barcelona vs Chelsea: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Paulinho (o Iniesta), Dembélé; Messi, Suárez.



Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill, Moses; Fábregas, Kanté, Alonso, Willian; Morata, Hazard. Entrenador: Antonio Conte