Barcelona vs Inter EN VIVO. Españoles e italianos se ve las caras en uno de los cotejos más atractivos de la última fecha del Grupo F de Champions League. Los culés, que ya están clasificados a octavos, con contarán con Lionel Messi por decisión técnica. Mientras que los negriazules están obligados a ganar y esperar que Borussia no derrote a Slavia Praga.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Barcelona vs Inter? Pues este martes 10 de diciembre en el Estadio de Giuseppe Meazza de Milán, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados

¿A qué hora arrancará el Barcelona vs Inter? En Perú y Colombia a las 3:00 p.m. En Argentina y Chile a las 5:00 p.m. En España a las 9:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Barcelona vs Inter: Más horarios

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Brasil / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs Inter? Fox Sports será el encargado de transmitir el cotejo para la mayoría de países de Latinoamérica. En Brasil por Esporte Interativo Plus. En España por Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus. En Estados Unidos por UniMás, TUDN en Vivo, TNT USA, Watch TNT, Univision NOW, TUDN USA y B/R Live.

