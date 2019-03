Barcelona vs Lyon EN VIVO Dónde y cómo ver CANAL DE TV GRATIS octavos de final vuelta de Champions League

Barcelona vs Lyon EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' reciben este miércoles a los 'Leones' en el Estadio Camp Nou por octavos de final vuelta de Champions League. El partido arrancará a las 3:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Lyon vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



¿Dónde y cómo ver Barcelona vs Lyon por TV ONLINE GRATIS? Puedes conectarte a la página oficial de la Champions League en Facebook para seguir la transmisión y hacer comentarios en vivo del partidazo de Champions League.

HORARIOS DEL BARCELONA VS LYON



México / 2:00 p.m.

Costa Rica / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Panamá / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Brasil / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



¿Qué canal de TV pasará en Barcelona vs Lyon? El encargado de pasar el cotejo de Champions League es ESPN 2 para Latinoamérica. En España por Movistar Liga de Campeones y Movistar+. En Estados Unidos por Univisión Deportes, UniMás y Radio Barca.

CANALES PARA VER BARCELONA VS LYON



Argentina / ESPN 2

Bolivia / ESPN 2

Brasil / Eporte Interativo

Canadá / DAZN y radio Barca

Chile / ESPN 2

Colombia / ESPN 2

Costa Rica / ESPN Norte

Ecuador / ESPN 2

El Salvador / ESPN Norte

Francia / RMC Sport 1

Alemania / DAZN

Honduras / ESPN Norte

Italia / Sky Sport Football y Sky Calcio 3

Japón / DAZN

México / ESPN Norte

Panamá / ESPN Norte

Paraguay / ESPN 2

Perú / ESPN 2

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / Univisión Deportes, UniMás y Radio Barca

Uruguay / ESPN 2

Venezuela / ESPN 2



Barcelona, con Lionel Messi a la cabeza, saldrá en busca del triunfo ante Lyon tras el 0-0 de la ida en Francia. Si bien los 'azulgranas' son favoritos en la previa, cualquier cosa puede pasar en este tipo de definiciones.



Esto último teniendo en cuenta los desenlaces que vivieron Real Madrid y PSG, que no pudieron sellar la vuelta tras grandes resultados en el primer partido de Champions League.



Barcelona vs Lyon: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Sergi, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Rakitic, Coutinho; Messi, Suárez.



Lyon: Lopes; Dubois, Denayer, Marcal, Mendy; Tousart, Ndombélé, Fekir, Aouar; Depay, Dembélé.