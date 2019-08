Barcelona vs Napoli EN VIVO Partidazo en el Hard Rock Stadium de Miami

Barcelona vs Napoli EN VIVO EN DIRECTO. 'Culés' reciben este miércoles a los 'Azules' en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, amistoso internacional. El partido arrancará a las 6:30 p.m. de Perú (8:30 p.m. de Argentina / 1:30 a.m. de España del 8 de agosto) por DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Napoli vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona de Ernesto Valverde y Napoli de Carlo Ancelotti protagonizarán uno de los choques más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. La cancha estará plagado de estrellas. Un partidazo por donde lo veas. Ojo: también habrá vuelta.

Antes del inicio de sus respectivas ligas, Barcelona y Napoli se verán las caras en Estados Unidos para cerrar de la mejor forma la pretemporada. La gran baja para este cotejo será Lionel Messi, quien se lesionó y no viajó con el equipo.



Barcelona, que sí cuenta con Antoine Griezmann y Luis Suárez, viene de levantar el Trofeo Joan Gamper 2019 al imponerse 2-1 frente a Arsenal de Unai Emery, en el Estadio Camp Nou de España.



Napoli, por su parte, derrotó 1-0 a Olympique Marsella de visita y van con todo para medirse con Barcelona. 'Azules' cuenta con jugadores como Insigne, Mertens, Milik entre otros cracks.

Barcelona vs Napoli: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Umtiti, Lenglet, Alba, Rakitic, De Jong, Dembélé, Suárez, Griezmann.



Napoli: Reina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui, Callejón, Fabián, Zielinski, Insigne, Mertens, Milik.