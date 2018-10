Barcelona vs Real Madrid: Merengues eligieron estos golazos como los mejores del clásico español

Barcelona vs Real Madrid : El club merengue eligió los mejores goles marcados ante el cuadro azulgrana en la previa del clásico español por la fecha 10 de la Liga Santander.



El clásico español Barcelona vs Real Madrid se disputará este domingo 28 de octubre en el estadio Camp Nou y el equipo blanco recordó algunos goles anotados por sus máximas figuras en la historia del club.



Eso sí, el video muestra otras imágenes que no se vieron en la Tv y le dan color peculiar con una sensacional edición para el gusto del los hinchas del Real Madrid.



Uno de los goles que figuran es el de Gareth Bale con un bombazo desde el borde del área grande. Otra de Sergio Ramos con remate de cabeza.

Barcelona vs Real Madrid: Mejores goles del club merengue

Uno de los más espectaculares es el de Karim Benzema de tijera tras asistencia de Toni Kroos. No podía faltar Cristiano Ronaldo, en la lista que define tras control de pecho.



El brasileño Ronaldo aparece por partida doble: su definición exquisita en el mano a mano. El otro es un misil que termina en el abrazo de felicidad con Beckham. Raúl también figura con un doblete.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.