Barcelona vs Sevilla : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana enfrenta al cuadro sevillista este sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la fecha 30 de la Liga Santander.



Barcelona vs Sevilla tendrá gran expectativa de cara a la definición de la Liga Santander, posiblemente de manera prematura para los azulgranas, y el contexto de las cuartos de final de la Champions League en la que ambos clubes buscarán su pase a las semifinales la próxima semana.



El reinicio del torneo español presenta el Barcelona vs Sevilla como el partido más atractivo de la fecha. Los culés son líderes con 11 puntos de ventaja sobre el segundo Atlético Madrid. Los rojiblancos desde el sexto lugar, busca asegurar su cupo a la Europa League 2018-2019.



Pese a las dudas de cara al Barcelona vs Sevilla, Lionel Messi entró a la lista final de jugadores para el partido. El atacante argentino se recupera de una fatiga muscular, que le impidió afrontar los partidos ante Italia y España, cuando fue llamado por la selección argentina.



No obstante, Lionel Messi arrancaría en el banco de suplentes en el Barcelona vs Sevilla. El técnico azulgrana Ernesto Valverde piensa en el duelo de ida de los cuartos de la Champions ante Roma (miércoles 4 de abril) y quiere al argentino en optimas condiciones.

Barcelona vs Sevilla no será fácil para el equipo local. Los azulgranas han impuesto condiciones en los últimos 19 partidos y no conocen derrota alguna en todos esos compromisos.



Valverde decidió por Gerard Piqué y Ter Stegen en su convocatoria para el Barcelona vs Sevilla pese a que los jugadores llegaron sentidos de los compromisos con sus selecciones en fecha FIFA.



La situación se complica para los azulgrana de cara al Barcelona vs Sevilla ya que Lucas Digne, Nelson Semedo, Denis Suárez y Sergio Busquets están descartados por sendas lesiones.



Pese a la rigurosidad del rival, el Barcelona vs Sevilla tiene cierto margen de error para el equipo culé. Un empate o derrota no pone en peligro el título de la liga. Pero en una competencia como la Champions, todo puede pasar.



Coutinho tiene todos los boletos para ser titular en el Barcelona vs Sevilla, ya que está impedido de jugar en la Champions League. La duda es la inclusión de Dembélé y André Gomes. El uruguayo Luis Suárez es fijo en el ataque barcelonista.



El presente y futuro es lo que pone en juego el equipo local. Una derrota en el Barcelona vs Sevilla podría significar salir de la zona de Europa League con miras a la siguiente temporada. Y el desgaste físico del compromiso liguero, podría jugarle en contra ante el poderoro Bayern Múnich el siguiente martes.





El DT de sevillista, Vicenzo Montella, no ha planteado mayores cambios para el Barcelona vs Sevilla. El retorno de Jesús Navas recuperado es una opción. Además de las ausencias obligadas por sanción de Pablo Sarabia y lesión Sébastian Corchia.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Sevilla:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Paulinho o André Gomes, Iniesta, Coutinho, Messi o Dembélé y Luis Suárez



Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Éver Banega; Jesús Navas, Franco Vázquez, Correa; y Muriel.

