Barcelona vs Sevilla EN VIVO Se miden por cuartos de final ida de Copa del Rey

Barcelona vs Sevilla EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' visitan este miércoles a los 'Blanquirrojos' en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán por los cuartos de final ida de Copa del Rey. El partido arrancará a las 3:30 p.m. de Perú (9:30 p.m. de España) por la señal de DirecTV Sports.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Sevilla vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona y Sevilla protagonizarán el duelo más atractivo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los culés, campeones de las cuatro últimas ediciones, no contarán con su máxima estrella: Lionel Messi.

Sí, el crack argentino no viajó con el equipo por decisión del técnico Ernesto Valverde, quien tampoco lo puso desde el arranque en el partido del último fin de semana frente a Leganés.



El que sí podría tener minutos frente a Sevilla es Kevin-Prince Boateng, reciente fichaje de Barcelona. El atacante ya entrenó con el equipo y forma parte de la nómina para la Copa del Rey de este miércoles.



Sevilla, por su parte, llega con bajas de consideración: Munir, Gnagnon, Nolito y Gonalons no estarán con Barcelona en condición de local.

Barcelona vs Sevilla: Alineaciones probables



Sevilla: Soriano, Mercado, Kjaer, Gómez, Navas, Sarabia, Banega, Mesa, Escudero, Yedder, Silva.



Barcelona: Cillessen, Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Arthur, Rakitic, Vidal, Aleñá, Coutinho, Suárez.