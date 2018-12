Barcelona vs Tottenham EN VIVO EN DIRECTO TRANSMISIÓN TV ONLINE Grupo B de Champions League

Barcelona vs Tottenham EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' reciben este martes a los 'Spurs' en el Estadio Camp Nou por la última fecha del Grupo B de Champions League. El partido arrancará a las 3:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Tottenham vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Pese a que ya está clasificado a octavos de final de Champions League, Barcelona pondrá toda la carne en el asador, ante un Tottenham que solo necesita el triunfo para lograr el boleto a la siguiente fase del certamen, a menos que Inter no tenga resultado favorable frente a PSV de local.

España / 9:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Luis Suárez será el único ausente en el Barcelona vs Tottenham en el Camp Nou. El técnico culé, Ernesto Valverde, decidió darle descanso, pues jugó el último fin de semana tras salir de una lesión muscular.



Barcelona viene en gran forma. Aplastó 4-0 a Espanyol con doblete de tiro libre de Lionel Messi. Con ello los culés se ubicaron líderes de la Liga Santander con 3 puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores: Sevilla y Atlético Madrid.



Tottenham, por su parte, derrotó el último sábado a Leicester City (2-0) y se puso en el tercer lugar de la Premier League. Está a 6 unidades del líder Liverpool (42). La visita se juega su clasificación en España.



En el duelo de ida en Londres, Barcelona goleó 4-2 a Tottenham con doblete de Lionel Messi. También marcaron Coutinho y Rakitic. Kane y Lamela pusieron el descuento en el local.



Barcelona vs Tottenham: Alineaciones probables



Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur, Dembélé; Messi, Coutinho.



Tottenham: Lloris; Peters, Vertonghen, Alderweireld, Davies; Sissoko, Dier, Eriksen, Alli; Son, Kane.