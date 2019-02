Barcelona vs Valencia: EN VIVO Con Messi y Suárez, juegan por la Liga Santander

Barcelona vs Valencia : EN VIVO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta al equipo Che este sábado en el Camp Nou por la fecha 22 de la Liga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Valencia para sostener el liderato. (12:30 p.m. hora peruana) (18:30 horas españolas) (TV: ESPN 2) (TV: Bein Sports LaLiga para España)



Los azulgranas encaran el partido Barcelona vs Valencia con confianza tras afianzar su condición de líder de LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre Atlético Madrid (2°) y la clasificación a las semifinales de la Copa del Rey.



Precisamente, el encuentro Barcelona vs Valencia por LaLiga se suma al camino complicado que tienen que atravesar los azulgranas tras conocer que con Real Madrid protagonizarán el siguiente miércoles una edición más del clásico español en dos duelos de ida y vuelta en busca de la final del torneo local.



El técnico Ernesto Valverde encarará ambas competiciones con lo mejor del plantel. Para el duelo Barcelona vs Valencia convocó a los habituales titulares con Lionel Messi y Luis Suárez como piezas clave en el ataque azulgrana.



Se espera que el DT culé haga mínimas rotaciones, es decir, retocará al equipo con jugadores que alternan constantemente en Copa del Rey, LaLiga y Champions League. Tal es el caso de Murillo, Malcom, Semedo y Arturo Vidal. No obstante, para el Barcelona vs Valencia, se confirmó la baja del arquero Cillessen.

Barcelona vs Sevilla: Gol de Lionel Messi (Fuente: DirecTv | Copa del Rey)

El equipo Che, por su parte, llega al Barcelona vs Valencia con mucho optimismo y con el mismo escenario que los catalanes luego consiguieron su pase a las semifinales de la Copa del Rey, en la que los espera Betis. Además, consiguió repuntar en LaLiga con dos triunfos seguidos.



El entrenador Marcelino García tendrá dificultades para armar su once pese a la dispocisión de sus flamantes fichajes Rubén Sobrino y Facundo Roncaglia. No podrán estar en el Barcelona vs Valencia los transferidos Michy Batshauayi y Ruben Vezo. Asimismo, Mouctar Diakhaby (suspendido) Gonçalo Guedes, Ezequiel Garay y Geoffrey Kondogbia, ambos lesionados, y por último Francis Coquelin.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Valencia:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Murillo, Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal, Aleñá; Messi, Luis Suárez, Malcom.

Valencia : Neto; Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Carlos Soler, Coquelin, Parejo, Cheryshev; Gameiro, Rodrigo.

