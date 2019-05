Barcelona vs Valencia EN VIVO Dónde y cómo ver CANAL TV ONLINE Final de Copa del Rey 2019

Barcelona vs Valencia EN VIVO ONLINE. Escuadras buscan cerrar de la mejor manera la temporada levantando la Copa del Rey 2019 en la ciudad de Sevilla. En esta nota conoce todos los detalles del partido.



¿Cuándo y dónde se jugará el Barcelona vs Valencia? Se llevará a cabo este sábado 25 de mayo en el Estadio Benito Villamarín, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arrancará el Barcelona vs Valencia? Inicia a las 2:00 p.m. de Perú. En Argentina a las 4:00 p.m y en España a las 9:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Paraguay / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4.00 p.m.

España / 9:00 p.m.



¿Qué canal de TV pasará el Barcelona vs Valencia? El encargado de transmitir el cotejo para Latinoamérica es DirecTV Sports. En España vía TVE La 1.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Valencia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

Barcelona vs Valencia: Alineaciones probables



Barcelona: Cillessen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal, Malcom; Messi, Coutinho



Valencia: Doménech; Piccini, Garay, Paulista, Gayá; Soler, Coquelin, Parejo, Guedes; Rodrigo, Gameiro.