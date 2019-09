Barcelona vs. Villarreal EN VIVO con Lionel Messi en el Camp Nou por la Liga Santander 

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Los azulgranas reciben HOY al 'Submarino amarillo' por la fecha 6 de La Liga Santander. El duelo pactado para las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el Camp Nou lo puedes seguir por la señal de ESPN para Latinomerica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Villarreal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Cataluña.



Ernesto Valverde encara este Barcelona vs Villarreal en medio de una crisis de resultados y con la urgencia de no alejarse más de las primeras posiciones de la tabla y donde ya se habla del peor inicio desde la temporada 1994-95.



Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez vuelven a juntarse y se espera que esta vez el tridente funcione. Sergi Roberto e Ivan Rakitic, fueron criticados y esta vez estarían en banca.



Busquets y Arthur son confirmados en el once. Samuel Umtiti y Jordi Alba, por lesión, se suman a las ausencias de Rakitic y Carles Pérez, por decisión técnica. Mientras Ousmane Dembélé, con el alta médica, y Carles Aleñá son novedades en los convocados.



El 'Submarino' afronta el Barcelona vs Villarreal en uno de los mejores momentos, con dos encuentros sin recibir gol y con una racha de dieciocho partidos consecutivos en los que ha visto puerta.



El once de Javi Calleja mantiene las bajas de Bruno Soriano y Alberto Moreno, que todavía siguen con lesiones de larga duración. A ellos se suma el volante Vicente Iborra, que acabó lesionado el duelo ante Valladolid por problemas en el gemelo. Su ausencia puede propiciar el regreso al equipo de Manu Trigueros.



El once que podría saltar al Camp Nou tendrá a Sergio Asenjo en la portería, con una línea defensiva integrada por Rubén Peña, Raúl Albiol, Pau Torres y Xavier Quintillà, mientras que en el centro del campo estaría Manu Trigueros como mediocampista.



Le acompañarían cuatro medios más creativos con Zambo Anguissa, Santi Cazorla, Moi Gómez y Toko Ekambi o Samu Chukwueze.



Barcelona vs. Villarral | Posibles alineaciones:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Busquets, Arthur, De Jong; Messi, Suárez y Griezmann.



Villarreal: Asenjo, Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillà, Manu Trigueros, Anguissa, Cazorla, Moi Gómez, Toko Ekambi o Chukwueze y Gerard Moreno.