Bayern Múnich vs. RB Leipzig EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la Supercopa de Alemania este sábado 30 de julio del 2022 desde la 1:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Red Bull Arena de Leipzig.

Bayern Múnich vs. RB Leipzig EN VIVO: Minuto a minuto

PRIMER TIEMPO

31′ GOOOOOLLLLLL DE BAYERN MUNICH. Sadio Mané aumenta la cuenta.

14′ GOOOOOLLLLLLL DE BAYERN MUNICH. Jamal Musiala anota el primero del encuentro.

- Arranca el partido.

Los ‘Bávaros’, ganadores de la reciente edición de la Bundesliga, empezarán con los ‘Toros Rojos’, campeones de la Copa de Alemania, un ciclo sin Robert Lewandowski, quien se marchó a Barcelona. Pese a ello, el entrenador Julian Nagelsmann y la directiva hallaron en Sadio Mané, ex Liverpool, al hombre ideal para compensar la marcha del artillero.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. RB Leipzig por la Supercopa de Alemania?

Perú – 1:30 p.m.

Ecuador – 1:30 p.m.

Colombia – 1:30 p.m.

México – 1:30 p.m.

Chile – 2:30 p.m.

Venezuela – 2:30 p.m.

Bolivia – 2:30 p.m.

Paraguay – 2:30 p.m.

Argentina – 3:30 p.m.

Uruguay – 3:30 p.m.

Brasil – 3:30 p.m.

España – 8:30 p.m.

Mané, ganador del premio al mejor futbolista de África, no es el único refuerzo que llegó a Bayern para el nuevo curso. Los muniqueses también se movieron en el mercado para adquirir al central Matthijs de Ligt procedente de Juventus. Asimismo, Noussair Mazraoui y Ryan Gravenberch, con pasado en Ajax. Finalmente, el joven Mathys Tel, quien estuvo en Rennes, como opción de ataque.

De su lado, el técnico Domenico Tedesco apostará por la base que conquisto la Copa de Alemania hace solo unos meses. La presencia de Christopher Nkunku, mejor jugador de la campaña anterior, se alista para iniciar con André Silva, quien es una carta importante en ofensiva ante la posible ausencia de Yussuf Poulsen por lesión.

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: canales de transmisión

Para ver el partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig de la Supercopa de Alemania hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Bayern Múnich vs. RB Leipzig por la Supercopa de Alemania?

Para ver la transmisión online del partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en México puedes seguir este partidazo por la señal online de Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, en Sudamérica puedes verlo en Star Plus.

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: posibles alineaciones del partido

Bayern Múnich: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Coman – Mané.

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Halstenberg - Henrichs, Schlager, Kampl, Angeliño - Olmo - Nkunku, Silva.

¿Dónde jugarán Bayern Múnich vs. RB Leipzig por la Supercopa de Alemania?