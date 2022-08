Bayern Múnich vs. Victoria Colonia EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la primera ronda de la Copa Alemana, este miércoles 31 de agosto desde las 1:46 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Claramente favorito para avanzar de etapa, Bayern Múnich se medirá con Victoria Colonia, de la Tercera División de Alemania. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Rhein Energie.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Victoria Colonia?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:46 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 2:46 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 3:46 p.m.

España: 8:46 p.m.

Bayern Múnich vs. Victoria Colonia: canales del partido y cómo ver por TV

El Bayern Múnich vs. Victoria Colonia será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Rhein Energie y será transmitido en México y Sudamérica, por Star+(Star Plus), mientras que en España, vía Movistar+.

Bayern Múnich vs. Victoria Colonia: rotación en los bávaros

El entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, anunció que hará rotación en el partido de la Copa de Alemania que jugará este miércoles contra el Victoria Colonia.

“Puede haber hasta cinco cambios, rotaremos un poco”, dijo Nagelsmann, algunos días después del sorpresivo empate ante Borussia Mönchengladbach, por la Bundesliga.

Entre quienes no estarán en la formación titular Nagelsmann adelantó el nombre de Jamal Musiala, de quien dijo que todavía no está al 100% tras una lesión de abductores.

En cambio, Leon Goretzka, que viene de una operación de rodilla, y Erich Maxim Choupo Moting, que pasó por una operación de un cálculo renal, podrían jugar su primer partido en esta temporada.

Nagelsmann planea contar para el once titular con los nuevos fichajes Noussari Mazraoui, Ryan Gravenberch y Mathy Tel. Ninguno de los tres ha sido hasta ahora titular en los compromisos del Bayern.

Bayern Múnich vs. Victoria Colonia: probables alineaciones

Victoria Colonia: Voll, Koronkiewicz, Stehle, Greger, May, Sontheimer, Saghiri, Risse, Siebert, Handle y Meissner. DT: Olaf Janssen.

Bayern Múnich: Ulreich, Mazraoui, De Ligt, Hernández, Stanisic, Kimmich, Gravenberch, Gnabry, Müller, Sane y Tel. DT: Julian Nagelsmann.

¿Dónde juega Bayern Múnich vs. Victoria Colonia?