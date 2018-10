Bélgica vs Holanda EN VIVO EN DIRECTO. La selección sensación en Rusia 2018 recibe en Bruselas a una renovada 'Naranja Mecánica' que pisa el Estadio Rey Balduino en busca de su mejor funcionamiento. El duelo por fecha FIFA inicia 1:45 p.m., (hora Peruana) y lo puede seguir también por la señal de DirecTV Sports para Latinoemérica.



El cuadro de Roberto Martínez afronta este Bélgica vs Holanda con una plantilla liderada por Eden Hazard y uno de los goleadores de Rusia 2018, Romelu Lukaku, dupla que viene en buen momento, tras su último triunfo ante Suiza por la Liga de Naciones y el DT no tiene intención de modificar su once inicial.



En tanto este Bélgica vs Holanda se vuelve un peldaño más para la escuadra de Ronald Koeman que tiene como meta volver a la fiesta más importante de la FIFA. La semana pasada han 'despeinado' al golear 3-0 a la selección de Alemania. Además con una nómina renovada de jugadores jóvenes y abanderados por Memphis Depay. La única baja naranja será el defensa central Virgil Van Dijk.



Bélgica vs Holanda: Posibles alienaciones.



Bélgica: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco, Mertens, Lukaku y Hazard, los mismos 11 que ganaron a Suiza por la UEFA Nations League.



Holanda: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Ake, Blind; De Roon, F. De Jong, Wijnaldum; Babel, Depay y Bergwijn.