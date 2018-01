Beto Da Silva fue fichado por Argentinos Juniors ¡Bomba!

Beto Da Silva fue contratado por Argentinos Juniors procedente de Gremio, así lo confirmó el club gaucho a través de sus redes sociales. El fichaje del atacante peruano fue la sorpresa en el mercado de pases de los futbolistas nacionales en el exterior.



" Argentinos Juniors. Le damos la bienvenida al segundo y tercer refuerzo para la segunda mitad de la temporada. ¡Bienvenidos Da Silva y Bojanich al #ElSemilleroDelMundo!", citó el club en su cuenta oficial de Twitter.



Beto Da Silva buscará mayor continuidad en el fútbol argentino luego de su paso por Gremio, en donde no tuvo inconvenientes con las lesiones y no llegó a la plenitud para ganarse un puesto en el once titular.



El delantero peruano jugó solo 13 partidos y en 11 de ellos, ingresó en los minutos finales. Acumuló 367 minutos de juego en toda la temporada 2017.



Anteriormente partió del PSV de Holanda, sin debutar en el primer equipo. Jugó en el Jong PSV. Da Silva, es un delantero que se inició profesionalmente en Sporting Cristal (2013-2015). En su último año fue pieza clave en el tramo final del Descentralizado, lo que le valió para migrar a Europa.



Beto Da Silva destacó en las diferentes divisiones formativas de la selección peruana, y llegó a la absoluta en 2016.



Beto Da Silva se suma al delantero argentino-paraguayo Lucas Barrios, quien fue campeón de la última Copa Libertadores, como los dos refuerzos de la ofensiva del 'Bicho'.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.