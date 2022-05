Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la cuarta jornada del grupo E de la Copa Libertadores este miércoles 4 de mayo del 2022 desde las 7:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Municipal de El Alto.

Los ‘Xeneizes’ están en una situación comprometida con miras al pase a octavos de final. Después de tres fechas, el equipo entrenado por Sebastián Battaglia solo sumó tres puntos de nueve disputados. Precisamente, el elenco boliviano sucumbió el mes pasado en su visita a la imponente Bombonera por 2-0 con un doblete de Darío Benedetto.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Always Ready por Copa Libertadores?

Perú – 7:00 p.m.

Ecuador – 7:00 p.m.

Colombia – 7:00 p.m.

México – 7:00 p.m.

Chile – 8:00 p.m.

Venezuela – 8:00 p.m.

Bolivia – 8:00 p.m.

Paraguay – 8:00 p.m.

Argentina – 9:00 p.m.

Uruguay – 9:00 p.m.

Brasil – 9:00 p.m.

España – 2:00 a.m. (5 de mayo)

El cuadro ‘azul y oro’ llegará inspirado después de vencer 2-0 a Barracas Central en el torneo local y asegurar la clasificación a la próxima ronda. Tras ese compromiso, Battaglia realizará modificaciones como la vuelta del portero Agustín Rossi, luego de superar una lesión. Mientras que Luis Vázquez tomará el lugar del ‘Pipa’ Benedetto en la delantera.

De su lado, Always Ready y Deportivo Cali están igualados con cuatro puntos, pero con mejor diferencia de gol para los colombianos. Entonces, ganar en casa será clave para el conjunto del técnico Eduardo Villegas. Para recibir a los boquenses, el DT no contará con Rodrigo Ramallo, Alejandro Chumacero y es duda Juan Carlos Arce.

Boca Juniors vs. Always Ready: canal de transmisión

Para ver el partido entre Boca Juniors y Always Ready de la Copa Libertadores hay dos opciones en Sudamérica. Si vives en Argentina y Chile puede seguir el compromiso mediante Fox Sports. Mientras que para el resto del continente estará disponible la señal de ESPN.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Always Ready por Copa Libertadores?

Para ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Always Ready puedes hacerlo a través de dos señales. Si vives en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus; de otro lado, si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía DAZN.

Boca Juniors vs. Always Ready: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez.

Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera, Jorge Flores; Elkin Blanco, Sergio Adrián, Gustavo Cristaldo, Cristian Árabe; Marcos Riquelme.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Always Ready por Copa Libertadores?