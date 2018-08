Los hinchas argentinos invadieron el estadio Defensores del Chaco en el marco del partido Boca Juniors vs Libertad por la vuelta de los octavos de final del torneo de Conmebol.



Los fanáticos gauchos hicieron sentir sus cánticos en el escenario deportivo. Libertad, el equipo local, se juega su última carta ante Boca Juniors por el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores.

[Boca Juniors vs Libertad: Aquí todos los goles, detalles y minuto a minuto por Copa Libertadores]

El encuentro, tal como estimaron los organizadores, contó con la presencia de un mayoritario público rioplatense, seguidores del popular conjunto Xeneize.



En la ida, el cuadro dirigido por Guillermo Barros Schelotto triunfó 2 a 0, con goles de Ramón Wanchope Abila y Mauro Zárate.



Libertad integrado en gran parte por veteranos que sentaron filas en la selección paraguaya, no desentonó en su visita a Buenos Aires.



Los dirigidos por su nuevo técnico Eduardo Villalba, quien sustituyó a Aldo Bobadilla, consideran que el resultado del partido de ida, aparentemente categórico, "es remontable".

Para el portero Rodrigo Muñoz de Libertad, el cuadro rival no viene de realizar grandes partidos. "En lo futbolístico no están bien. Ojalá que este jueves no sea la excepción".



"Sabemos que podemos dar vuelta el resultado. Nos dimos cuenta en los minutos finales del partido de ida, cuando les apretamos. Tuvimos chance y por poco no volvimos con algún gol", subrayó.



En contrapartida, remarcó que Libertad ha venido ganando en el torneo local. "Estamos manteniendo el arco en cero y estamos siendo sólidos. Boca va a querer buscar su gol y tenemos que estar atentos porque un gol de ellos nos complicaría mucho", apuntó.



Boca será dirigido en Asunción por el otro mellizo, Gustavo Barros Schelotto, por la suspensión de su hermano Guillermo por una fecha por la Conmebol, por haber hecho ingresar tarde a su equipo al campo de juego en el partido de ida.

