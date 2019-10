Boca Juniors vs River Plate: Carlos Tevez y Wanchope Ábila libran sanción y jugarán revancha | VIDEO |FOTOS

Carlos Tevez se salvó de una posible sanción, luego que el martes por la noche realizara un gesto polémico con las manos acusando un arreglo en contra de Boca Juniors. También ha salido bien librado el artillero Ramón 'Wanchope' Ábila por sus fuertes declaraciones sobre le rival de turno, pues la Conmebol no ha recibido ningún expediente sobre ambos casos.



Se especulaba que la Unidad Disciplinaria de la Conmebol actuaría de oficio con Carlos Tevez y Ramón Ábila para sancionarlos sancionara con una multa económica y una fecha de suspensión, dejándolos afuera del superclásico revancha. Pero por la tarde el ente contienental, descartó sanción alguna sobre los jugadores de Boca Juniors.



Carlos Tevez no supo como manejar su bronca con el juez brasileño Raphael Claus al final del partido, y lanzó el típico de 'arreglo', ante las cámaras y la tribuna principal del estadio Monumental. Situación que no fue incluida en el informe arbitral.



Carlos Tevez y Ramón Ábila no serán castigados por Conmebol

Wanchope Ábila había ido un poco más allá. "Obviamente el árbitro influyó en el resultado. El penal no lo reclama nadie. Siempre hay alguien que llama. Están con crédito en el teléfono los del VAR porque llaman siempre. Se revisa todo y esto te complica, te cambia el trámite del partido, te predispone de otra manera", dijo ante la prensa. Sin embargo la Conmebol, sancionaría esta opinión del jugador xeneize.