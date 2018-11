Boca Juniors vs River Plate: Así luce la pelota de la final de la Copa Libertadores

Boca Juniors vs River Plate : Ambos equipos protagonizarán el clásico argentino por la final de la Copa Libertadores. La Conmebol presentó la pelota para el esperado encuentro.



Boca Juniors vs River Plate se enfrentarán en partidos de ida y vuelta en Argentina. El primero será en la 'Bombonera' este sábado 10 y la vuelta el 24 de noviembre. El horario es desde las 15:00 horas de Perú para los dos encuentros.



El balón de la final de la Copa Libertadores ya rodó en la Bombonera. El esférico tiene los colores granate, blanco y amarillo con la inscripción respectiva de los datos del Boca Juniors vs River Plate.



No hay duelo futbolístico en el mundo que se parezca al Boca Juniors vs River Plate. Tiene a millones pendientes de su resultado, influye en el estado de ánimo y salud de sus hinchas por varios días, y ha provocado divorcios de parejas y peleas entre amigos y parientes. Una rivalidad tan apasionante que se verá potenciada a partir de este sábado cuando los dos clubes argentinos se enfrenten en el estadio la Bombonera en el primero de los dos duelos por la final de la Copa Libertadores, algo inédito en la historia del centenario torneo continental.

Esta definición es la que pone hoy al clásico Boca-River en una categoría aparte a otros duelos emblemáticos del fútbol mundial, como Real Madrid y Barcelona, el cual atrapa a millones en el mundo por su glamour y figuras pero que nunca se cruzaron en el partido por el título de la Liga de Campeones.



“Boca y River han puesto al fútbol argentino en una lugar donde nunca antes había llegado”, destacó el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, en la previa del primer choque. “Un fútbol argentino muy castigado a nivel selección por los resultados...más allá de lo que pase, hoy el mundo habla de esta final y es un logro muy importante”.



“Se va a jugar un partido especial, histórico, y somos privilegiados de poder vivirlo", coincidió su colega de River, Marcelo Gallardo.



Boca aspira a ganar la séptima Libertadores de su historia y así igualar el récord de su compatriota Independiente, apodado “Rey de Copas”. River ha ganado tres.

