Boca Juniors vs River Plate: Los memes en Facebook y Twitter por la suspensión de la final de la Copa Libertadores

El superclásicoBoca Juniors vs River Plate, por la ida de la final de la Copa Libertadores 2018 previsto para este sábado, se suspendió por torrencial lluvia y se jugará mañana, domingo, anunció la Conmebol. Pero los usuarios en Facebook y Twitter se burlaron de esta situación en la Bombonera.



"Por motivos de fuerza mayor el partido entre Boca Juniors vs River Plate por la Copa Libertadores queda suspendido para mañana, domingo 11 a las 4:00 p.m. (2:00 p.m, hora peruana)", señaló la Conmebol en su cuenta de Twitter.



El anuncio al público fue hecho 95 minutos antes de la hora prevista de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors vs River Plate por los altoparlantes del estadio la Bombonera, que ya tenía casi sus 53 mil plazas ocupadas bajo una lluvia torrencial que se abatió sobre Buenos Aires desde el amanecer de este sábado.



Boca Juniors vs River Plate, por la primera final de la Copa Libertadores, se jugará este domingo desde las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina).



Boca Juniors vs River Plate fue suspendido por inclemencias del clima. (Video: Fox Sports)