FINAL COPA LIBERTADORES | Boca vs. River EN VIVO | CANALES DEL MUNDO | Hoy es algo inédito en el fútbol mundial. Una final con superclásico. Y un día, por noventa minutos, el planeta dejará de girar. Los cardiólogos tendrán trabajo extra. Si amas el fútbol, ponte cara a cara con el televisor desde las 3 de la tarde VÍA Fox Sports y disfruta de la madre de todas las batallas: el superclásico Boca vs. River por la ida de la final de la Copa Libertadores. Este impactante duelo se jugará en la emblemática Bombonera ante más de 50 mil hinchas xeneizes que alentarán con todo al equipo de sus amores. Pero si estás en otro lugar del planeta, en esta nota te contamos qué canales y operadores del mundo transmitirán este partidazo. beIN Sports (Europa) | SporTv (Brasil) | DAZN (Alemania e Italia) | Fanatiz (Online) | RMC Sport (Francia) | BT Sport Live (Reino Unido) | Fox Deportes (Estados Unidos)



En ‘La Bombonera’ repleta solo con hinchas ‘xeneizes’ y con boletos para este Boca vs. River que llegaron a costar hasta 5 mil dólares , Boca intentará pegar primero en busca de su séptima Libertadores, de las que ganó tres con su DT Guillermo Barros Schelotto como jugador. Los goles de Darío Benedetto y Ramón 'Wanchope' Ábila , y los desbordes de Christian Pavón serán las armas locales en un equipo que vino de menos a más en el torneo y eliminó en semifinales al poderoso Palmeiras.



River llega con ánimos y golpes. Si bien ha eliminado a dos rivales argentinos en esta edición (Racing e Independiente) y viene de una hazaña en casa de Gremio , no tendrá en el estadio a su entrenador Marcelo Gallardo -por sanción de Conmebol - ni a su capitán y volante Leonardo Ponzio por lesión. En cambio, el colombiano Rafael Santos Borré viene afilado , ya que anotó en octavos, cuartos y semifinales.

BOCA VS. RIVER : ENFRENTAMIENTOS



En los 376 enfrentamientos, Boca aventaja a River con 137 triunfos contra 127. La primera vez que se cruzaron en el profesionalismo fue el 24 de agosto de 1913 con triunfo del xeneize 2-1.



Boca busca su séptima Copa Libertadores y transformarse en el máximo ganador de títulos del torneo continental junto al también argentino Independiente, mientras que River se ilusiona con su cuarto título continental.



El 'xeneize' acumula 6 Libertadores, 3 Copas Intercontinentales, 4 Recopas, 2 Sudamericanas, frente a 3 Libertadores, 1 Intercontinental 2 Recopas, 1 Copa Suruga Bank y 1 Sudamericana del club 'millonario'.



En la liga nacional, se impone River con 36 de Primera División y uno de la Segunda División, ante los 33 títulos de Boca y 3 Copas Argentinas.

LO QUE DEBES SABER DEL BOCA VS. RIVER





De los últimos cinco clásicos (4 por Liga y uno por Supercopa Argentina), River ganó 3 y Boca 2 .

. Gallardo aventaja 3-2 en el historial de enfrentamientos a Barros Schelotto.

La selección uruguaya desconvocó a Nahitan Nández (Boca) y Camilo Mayada (River) para que puedan disputar la ‘superfinal’ Boca vs. River .

. Ángel Labruna para River (22 goles) y Martín Palermo (17) son los máximos goleadores del clásico.

Boca vs. River: Estadísticas del partido por Copa Libertadores. (Foto: AFP) Boca vs. River: Estadísticas del partido por Copa Libertadores. (Foto: AFP)

CANALES DEL MUNDO QUE LLEVARÁN EL BOCA VS. RIVER





PRIMERA Y ÚLTIMA FINAL DE SUPERCLÁSICO DE IDA Y VUELTA



Es la primera vez que dos equipos argentinos (Boca y River ), y los más populares, se enfrentan en una final de la Copa Libertadores, el máximo torneo continental de clubes.



También será la última ocasión para un ida y vuelta del Boca vs. River la Bombonera y en el Monumental, ya que el reglamento cambiará a partir de la próxima edición y habrá un solo partido final en un terreno neutral. En 2019 será en Santiago de Chile.



El Boca vs. River divide las mayores pasiones deportivas en un país donde se respira fútbol por los cuatro costados.



Si hay empate, habrá alargue y, de permanecer la igualdad, definición por penales. En la finalísima Boca vs. River , el gol de visitante no se toma en cuenta como ventaja adicional.

SOLO HINCHAS DE BOCA



Los 53.000 lugares que ofrece la 'Bombonera' para el Boca vs. River no alcanzan para los casi 200.000 socios plenos o adherentes de Boca que pretenden su lugar para asistir a la ida de la final. Los boletos solo para socios se venden por internet.



Pero adquirir una entrada para la final Boca vs. River , no es tarea sencilla: hay que haber asistido a por lo menos cuatro de los últimos seis partidos del 'xeneize' de local, y abonar un pago adicional: 2.700 pesos (73 dólares) en el caso de una platea preferencial, el doble de lo que costaba para la semifinal contra el brasileño Palmeiras.



Pero en la reventa, que está prohibida y Boca denunció oficialmente, se pueden adquirir desde 1.700 dólares a casi 5.000 dólares.



ASÍ LLEGÓ BOCA A LA FINAL DE LA LIBERTADORES



En Lima: Alianza Lima (PER) - Boca Juniors 0-0



En Buenos Aires: Boca Juniors - Atlético Junior(COL) 1-0



En Sao Paulo: Palmeiras (BRA) - Boca Juniors 1-1



En Buenos Aires: Boca Juniors - Palmeiras (BRA) 0-2



En Barranquilla: Atlético Junior (COL) - Boca Juniors 1-1



En Buenos Aires: Boca Juniors - Alianza Lima (PER) 5-0



En Buenos Aires: Boca Juniors - Libertad (PAR) 2-0



En Asunción: Libertad (PAR) - Boca Juniors 2-4



En Buenos Aires: Boca Juniors - Cruzeiro (BRA) 2-0



En Belo Horizonte: Cruzeiro (BRA) - Boca Juniors 1-1



En Buenos Aires: Boca Juniors - Palmeiras (BRA) 2-0



En Sao Paulo: Palmeiras (BRA) - Boca Juniors

ASÍ LLEGÓ RIVER A LA FINAL DE LA LIBERTADORES



En Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) - River Plate 2-2



En Buenos Aires: River Plate - Independiente Santa Fe (COL) 0-0



En Guayaquil: Emelec (ECU) - River Plate 0-1



En Buenos Aires: River Plate - Emelec (ECU) 2-1



En Bogotá: Independiente Santa Fe (COL) - River Plate 0-1



En Buenos Aires: River Plate - Flamengo (BRA) 0-0



En Buenos Aires: Racing (ARG) - River Plate 0-0



En Buenos Aires: River Plate - Racing (ARG) 3-0



En Buenos Aires: Independiente (ARG) - River Plate 0-0



En Buenos Aires: River Plate - Independiente (ARG) 3-1



En Buenos Aires: River Plate - Gremio (BRA) 0-1



En Porto Alegre: Gremio (BRA) - River Plate 1-2

ASÍ SE VE LA BOMBONERA EN GOOGLE MAPS

Boca Juniors vs. River Plate alineaciones del partido por Copa Libertadores Boca Juniors vs. River Plate alineaciones del partido por Copa Libertadores

ASÍ VAN LAS REDES BOCA Y RIVER