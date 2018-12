Boca vs River EN VIVO VER FOX SPORTS TRANSMISIÓN TV ONLINE MINUTO A MINUTO Final vuelta de Copa Libertadores

Boca vs River EN VIVO ONLINE. Llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de conocer al nuevo campeón de la Copa Libertadores 2018, que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, por decisión de Conmebol. ¡Partidazo!



Boca y River se verán las caras este domingo desde las 2:30 p.m. de Perú y Colombia. Mientras que en Argentina y Chile irá a las 4:30 p.m.. En España va a las 8:30 p.m.. La transmisión estará a cargo de Fox Sports.



En caso no puedas seguir el Boca vs River por televisión, Trome.pe., tendrá todos las incidencias del partido: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

En el duelo de ida en la Bombonera, Boca y River igualaron 2-2 en un partidazo de principio a fin. Ahora todo se definirá en la cancha de Real Madrid, donde no vale el gol de visita y habrá hinchadas de ambos clubes.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 8:30 p.m.

Argentina / 4:30 p.m.

Chile / 4:30 p.m.

Uruguay / 4:30 p.m.

Paraguay / 4:30 p.m.

Venezuela / 3:30 p.m.

Bolivia / 3:30 p.m.

Ecuador / 2:30 p.m.

Colombia / 2:30 p.m.

Perú / 2:30 p.m.

México / 1:30 p.m.

Estados Unidos / 2:30 p.m.



Antes del primer partido, el Boca vs River fue considerado como la 'final del siglo', ya que nunca antes e había encontrado en una final los clásico rivales del fútbol argentino. Pero dicho título cambió de la peor manera: la 'final de la vergüenza!

A horas de la vuelta en el Monumental, un grupo de hinchas de River Plate atacó salvajemente el bus de Boca Juniors hiriendo a varios jugadores. Un penosa escena por el que se tuvo que suspender la final.



Así, y tras dos semanas de reuniones e incertidumbre, la Conmebol pasó la vuelta del Boca vs River al Santiago Bernabéu de Madrid, una decisión que no fue tomada de la mejor manera por los hinchas y directivos.



Boca vs River: Alineaciones probables



River: Armani, Montiel, Quarta, Maidana, pinola, Casco, Palacios, Ponzio, Pérez, Martínez, Pratto.



Boca: Andrada, Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza, Nandez, Barrios, Pérez, Villa, Pavón, Ábila.