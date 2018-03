Brasil vs Alemania: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO amistoso rumbo a Rusia 2018

Brasil vsAlemania : EN VIVO ONLINE TV La Canarinha enfrenta al cuadro teuton este martes en amistoso internacional FIFA en el estadio Olímpico de Berlín con miras al Mundial Rusia 2018. Brasil y Alemania será el duelo de la revancha. (1:45 p.m. hora peruana) (DirecTv canal 612 para América)



Brasil vs Alemania no solo es un partido de preparación para Rusia 2018. El contexto de revancha se vive día a día pese a que sus protagonistas no lo manifiesten.



Luego de la goleada 7-1 al anfitrión del Mundial 2014 en las semifinales, el enfrentamiento entre ambas selecciones ha cobrado una relevancia emocional. Por ello el Brasil vs Alemania es más que un amistoso.



El partido Brasil vs Alemania se reedita luego de cuatro largos años y ese tiempo ha servido para aumentar las sensaciones de revancha. Un recuerdo imborrable para la Canarinha.



"Lo importante para nosotros era haber ganado la semifinal y ya al día siguiente pasamos página al resultado para concentrarnos en la final. Era sólo un paso hacia nuestra meta", dijo el técnico Joachim Löw previo al Brasil vs Alemania en referencia al tema.

En otro sentido, el DT Tite, ha confesado que el Brasil vs Alemania es más que una revancha, es más bien una necesidad. El objetivo según el estratega asegura que un triunfo servirá para curar "emocionalmente" al fútbol brasileño y empezar a construir una nueva realidad. "Tiene una importancia psicológica muy importante, eso no debe desestimarse. El 7-1 del Mundial es como un fantasma", señaló.



La Canarinha llega al Brasil vs Alemania tras un triunfo ante Rusia, el otro anfitrión del Mundial 2018, y ratificó su condición de favorito. Incluso sin el lesionado Neymar.



Por el otro lado, los germanos no tienen las mejores sensaciones de cara al Brasil vs Alemania. Empató con España en casa y sumó tres empates seguidos (España, Francia e Inglaterra). No obstante, esto no le quita el rótulo de potencia y protagonista.



De cara al partido Brasil vs Alemania, el DT alemán no contará con el portero Marc André ter Stegen sentido. Además fueron liberados de la concentración Thomas Müller y Mesut Özil.



Por su parte, Tite podría incluir en el equipo titular del Brasil vs Alemania, a Fernandinho. Pero mantendrá su ataque con Coutinho y Gabriel Jesús.

Alineaciones posibles Brasil vs Alemania:



Alemania: Leno; Rüdiger, Boateng, Ginter; Kimmich, Gündogan, Goretzka, Plattenhardt; Stindl, Sané; y Werner.



Brasil: Alisson; Dani Alves, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Willian, Coutinho; y Gabriel de Jesús.

