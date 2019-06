Brasil vs Bolivia EN VIVO | Hora y Canal CONFIRMADO | partido inaugural de la Copa América 2019 

Brasil vs Bolivia | EN VIVO | EN DIRECTO | HORA Y CANAL | COPA AMERICA 2019 | INAUGURACIÓN | Este viernes 14 de junio brasileños y bolivianos se enfrentarán en el primer duelo del torneo más antiguo del mundo. El Scratch llega a este importante partido buscando arrancar el torneo con buen pie, mientras que los de altiplano salen a bailar con la más fea en busca de dar una sorpresa en el Morumbí. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Brasil vs Bolivia en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.



¿Dónde y a qué hora se va a jugar el Brasil vs Bolivia?

El partido inaugural de la Copa América se jugará a las 7:30 p.m. (Hora peruana) en el mítico estadio de Morumbí que lucirá un lleno total de hinchas y que desde Trome tendrás todos los pormenores de este partidazo.



¿En qué horarios y canales transmitirán Brasil vs. Bolivia?



La TRANSMISIÓN EN VIVO puedes seguir por DirecTV Sports (Latinoamérica), América Televisión (Perú); SporTV y Globo (Brasil); Bolivia TV y Tigo Sports (Bolivia); TV Pública y TyC Sports (Argentina).



En Chile: Canal 13, TVN, DirecTV Sports. Argentina: El Trece, TyC Sports, TxC Max, DirecTV Sports. Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports. Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports.



Uruguay: Teledoce, Tenfield, Campo Deportivo, DirecTV Sports. Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes. Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports +, DirecTV Sports. Ecuador: Gama TV, Teleamazonas, TC Tlevisión, DirecTV Sports



Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports. Perú: America Television, DirecTV Sports. México: Televisa, TV Azteca, TDN. Estados Unidos: Telemundo



Pero si estás en otros países en los que el Brasil vs Bolivia no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por la Copa América.

Descarga aquí la app móvil para ver Brasil vs Bolivia vía DIRECTV PLAY

Descarga aquí la app móvil para ver Brasil vs Bolivia vía beIN Sports

Descarga aquí la app móvil para ver Brasil vs Bolivia vía Sky

Descarga aquí la app móvil para ver Brasil vs Bolivia vía DAZN

Descarga aquí la app móvil para ver Brasil vs Bolivia vía Bet365

La 'Verdeamarelha' ganadora de ocho trofeos continentales afronta este Brasil vs. Bolivia con la ilusión de sumar un galardón más teniendo en cuenta que la mitad de títulos lo obtuvo en calidad de local. El equipo de Tite tiene la misión de alcanzar el objetivo sin la presencia de Neymar quien quedó fuera de la Copa América por una lesión en el tobillo.



Pero la ausencia de Neymar no será una excusa para resignar esta Copa América, pues otros jugadores de categoría sostendrá al equipo en este Brasil vs Bolivia, como es el caso de Dani Alves, William, Casemiro, Gabriel Jesús, Roberto Firmino y Philippe Coutinho y los otros elemento que brillan con luz porpia en el fútbol europeo.





Brasil vs Bolivia: Horarios del partido.



Perú - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington) - 7:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Chile - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 pm

La realidad de los altiplánicos para este Brasil vs Bolivia, es distinta, pues llega de una crisis de resultados, con 7 encuentros sin conocer la victoria. La ultima sonrisa fue en octubre de 2018 cuando superaron 3-0 a Birmania.