Brasil vs Colombia EN VIVO  Horarios y canales del partidazo en Miami por fecha FIFA

Brasil vs Colombia EN VIVO EN DIRECTO. Selecciones miden fuerzas en amistoso internacional que no te lo puedes perder. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y más. El delantero Neymar será titular en la 'Canarinha'.



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Brasil vs Colombia? Pues este viernes 6 de setiembre en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arranca el Brasil vs Colombia? En Perú, Colombia y Ecuador a las 7:30 p.m. En Estados Unidos y Chile a las 8:30 p.m. En Argentina, Uruguay y Brasil a las 9:30 p.m. En España a las 2:30 a.m. del 7 de setiembre.

¿Qué canales de TV pasarán el Brasil vs Colombia? En Colombia por Caracol TV. En Brasil por SporTV y Globo. En España por DAZN Spain.



¿Vas a seguir el Brasil vs Colombia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas y polémicas.



Brasil vs Colombia: Alineaciones probables



Brasil: Ederson; Alves, Marquinhos, Silva, Sandro; Casemiro, Arthur, Coutinho, Neymar; Richarlison, Firmino.



Colombia: Ospina; Tesillo, Mina, Sánchez, Medina; Cuadrado, Barrios, Lerma, Uribe; Martínez, Muriel.