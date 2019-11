Brasil vs Corea del Sur EN VIVO Se miden en amistoso internacional por fecha FIFA en Abu Dabi

Brasil vs Corea del Sur EN VIVO ONLINE | La 'Canarinha' se mide este martes con los 'Tigres de Asia' en el estadio Mohammed bin Zayed de Abu Dabi en amistoso internacional por fecha FIFA. El partido iniciará a las 8:30 a.m. de Perú (10:30 a.m. de Argentina) por las señales de Globo y SporTV (solo para Brasil).



¿Vas a seguir el Brasil vs Corea del Sur vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Brasil vs. Corea del Sur | Horarios en el mundo:

07:30 horas - México

08:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (NY +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2, Denver -1)

09:30 horas - Venezuela, Bolivia

10:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay

13:30 horas - Reino Unido

14:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia



Brasil buscará poner fin a una mala racha de resultados y despedir el año con una victoria contra Corea del Sur, en un amistoso que se disputará en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Tras ganar la Copa América en julio, Brasil todavía no conoce la victoria en los cinco partidos que disputó desde entonces, con dos derrotas (contra Perú y Argentina, esta última el pasado viernes) y tres empates (contra Colombia, Senegal y Nigeria).

La sequía de victorias ha aumentado la presión sobre el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi, Tite, cada vez más cuestionado por el mal juego y falta de resultados.

Sin contar con la gran estrella brasileña, Neymar, quien se lesionó en el amistoso de octubre contra Senegal, Brasil sigue buscando la pieza desequilibrante que marque las diferencias en ataque.

Por su parte, Corea del Sur llega al partido en plena disputa por una plaza en la tercera fase de clasificación de Asia para el Mundial de Qatar 2022.

Los hombres que dirige el portugués Paulo Bento lideran su grupo con ocho puntos tras cuatro jornadas. El jueves pasado, empataron 0-0 con Líbano, segundo clasificado.

Brasil vs. Corea del Sur | Posibles alineaciones:

Brasil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Militao, Lodi - Fabinho, Arthur, Paquetá, Coutinho - Gabriel Jesús y Richarlison.

DT: Tite.

Corea del Sur: Seung-Gyu - Jin-Su, Yong, Young-Gwon, Min-Jae - Jae-Sung, Tae-Hee, Woo-Young, In-Beom - Heung-min, Ui-Jo.

DT. Paulo Bento.

Fuente: AFP