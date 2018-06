Neymar fue convocado para Brasil vs Croacia : EN VIVO ONLINE TV La Canarinha enfrenta a los rojiblancos este domingo en el estadio Anfield de Liverpool en partido amistoso internacional de preparación para Mundial Rusia 2018 . Brasil busca una victoria ante Croacia para conmemorar la vuelta del astro brasileño. (TV: DirecTv 610 para América) (9:00 a.m. hora peruana)



Neymar regresa al fútbol y lo hará con su selección en el partido Brasil vs Croacia luego de tres meses de ausencia. El astro del PSG, no obstante, fue confirmado para iniciar las acciones desde el banco de suplentes.



Neymar enfrentará un desafío personal en el Brasil vs Croacia , ya que deberá de probar el estado real de su recuperación y por sobre todo los temores que ha revelado sentir antes de volver a jugar. Incluso, es evidente que está falto de ritmo y se espera su regreso con gran expectativa.



"Estará en el banco, ya que está en proceso de recuperación. Entrará tras el descanso, porque es un partido de preparación para todo el equipo. Entrará al descanso. ¿Quién saldrá? No lo sé", dijo Tite previo al Brasil vs Croacia .

Horarios y canales TV del Brasil vs Croacia :



España: 16:00 horas (TV: BeIN Sports)

Argentina: 11:00 horas (TV: DirecTV Sports)

Chile: 12:00 horas (TV: DirecTV Sports)

Colombia: 9:00 a.m. horas (TV: Gol Caracol)

México: 9:00 a.m. horas (TV: Sky Sports)



En todo caso, Neymar solo tendrá, en el mejor de los casos, 45 minutos en el Brasil vs Croacia y probablemente otros 90' ante Austria a falta de 12 días para el inicio del Mundial Rusia 2018.



Neymar ha reconocido que no se encuentra en optimas condiciones físicas peroha cumplido conj el plan de recuperación diseñado por la Canarinha y el PSG. Así que ahora el Brasil vs Croacia será la prueba de fuego.



La Selecao optó por Inglaterra como su lugar de concentración desde su partida de Brasil . En donde se confirmó que Neymar volvería y que su compañero Marquinhos espera el alta médica para ocupar su lugar en el equipo titular.



Para el Brasil vs Croacia , el DT Tite no podrá contar con Renato Augusto y Douglas Costa, ambos lesionados. En cualquier caso, la Canarinha pondrá a lo mejor que tiene con el objetivo de poner el equipo a tono para el debut mundialista.



Pero en el caso del equipo europeo y con miras al Brasil vs Croacia , sí contará con sus estrellas Luka Modric, Iván Rakitic, Mario Mandzukic y Mateo Kovacic.

Alineaciones posibles del Brasil vs Croacia :



Brasil : Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro - Willian, Fernandinho, Paulinho, Coutinho - Gabriel Jesús.

Croacia : Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic, Modric - Rebic - Perisic y Mandzukic.

