Brasil vsUruguay : EN VIVO EN DIRECTO La Canarinha enfrenta a la selección charrúa este viernes en el Emirates Stadium de Londres en amistoso internacional por fecha FIFA. Con Neymar, Brasil busca un triunfo ante Uruguay de Luis Suárez y Edinson Cavani, en una nueva edición del clásico sudamericano. (TV: Globo TV, Sport TV, VTV Uruguay y DirecTv) (3:00 p.m. hora peruana)



Brasil vs Uruguay se miden en un duro partido amistoso con sus máximas estrellas y la nueva etapa del técnico Óscar Washington Tabárez tras la demora de su renovación de contrato al mando de la Celeste.



Para ambas selecciones el partido Brasil vs Uruguay tiene un significado especial. Y en la actualidad servirá para medir fuerzas de cara a la Copa América 2019, con la necesidad la Canarinha de quedarse con el título continental.



Tabárez no podrá formar su mejor equipo titular de cara al Brasil vs Uruguay. El DT sufre las ausencias de Diego Godín Sebastián Coates, Marcelo Saracchi, Fernando Muslera y Christian Stuani.

Argentina vs Brasil: Goles y resumen

Pero en contra parte, Luis Suárez y Edinson Cavani tendrán un duelo de goleadores con Neymar y Gabriel Jesús con miras al Brasil vs Uruguay en el Emirates. En tanto, Tite tendrá que reemplazar a Coutinho lesionado.



Después de la visita al Emirates, Brasil se medirá en Milton Keynes ante Camerún el próximo día 20, mientras que Uruguay viajará a París para encontrarse con Francia el mismo día.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.