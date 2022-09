Bryan Reyna ha tenido el debut soñado con la selección peruana ante El Salvador y se ha robado el halago la prensa especializada que hace casi un año tuvo que cubrir el arresto del jugador de la Academia Cantolao por la DIVINCRI del Callao, junto a Yuriel Celis, investigados por posesión de armas de fuego y drogas en el puerto chalaco.

Según informó la prensa policial el 13 de noviembre del 2021 ambos jugadores del club porteño fueron intervenidos por la policía en un vehículo después de observar la actitud nerviosa de Bryan Reyna a la altura del óvalo Canadá del Callao.

Los deportistas fueron conducidos a la comisaría, donde permanecieron cinco días, hasta investigar la porcedencia del material encontrado en el vehículo donde circulaban, así lo dejó apuntó el parte policial. “ Se encontró un arma de fuego de color negro marca Browning, modelo CZ-83, calibre 9, sin número de serie, al parecer erradicada, provista de una cacerina de doce municiones ”, informó la División de Investigación Criminal del Callao.

Latina informa detención de futbolistas de Academia Cantolao (Video Latina)

Bryan Reyna y Yuriel Celis fueron liberados sin cargos

Los efectivos también informaron que ninguno de los intervenidos pudo referenciar la procedencia del arma de fuego, tampoco de las sustancias ilegales y su abogada llegó para ejercer su defensa. “ todavía no están denunciados, sino en investigación ” y descartó que sus representados tuvieran posesión de armas de fuego.

Luego que el Ministerio Público no encontrara pruebas para acusar a los jugadores por un delito contra la seguridad pública , estos fueron liberados y se reencontraron con sus familiares fuera de la dependencia policial. Las pericias balísticas fueron determinantes para saber si el arma de fuego había sido utilizada para algún tipo de delito.

Superado este incidente el jugador decidió cambiar el entorno, algunas amistades y se propuso destacar para poder regresar al fútbol internacional. El jugador que fue fichado por el Mallorca de España, logró tener una gran campaña este 2022 donde y recibió la confianza de Juan Reynoso quien parce decidido a seguir de cerca el entorno del futbolista.

Bryan Reyna: “Es un sueño llegar a la selección, esto recién empieza”

Bryan Reyna fue titular ante El Salvador y rápidamente logró asociarse con Gianluca Lapadula con quien logró desequilibrar a la defensa centroamericana y sobre los 81′ alcanzó a remover las redes para poner el 3-1 para Perú, uno d ellos goles mas celebrados en el Audi Field de Washington.

“ Era un sueño llegar a la selección, pero esto no queda aquí. Pienso seguir trabajando para poder seguir creciendo. Hay una familia aquí, me han recibido muy bien y estoy contento por eso ”, dijo Bryan Reyna sobre el final del partido.

Asimismo, espera dar más en los próximos partidos: “No quiero apresurarme, solo pienso en trabajar y trabajar, hasta llegar a mi máximo nivel. Estoy contento por el triunfo y la verdad es que me siento muy emocionado. He venido trabajando para esto, quizás ha sido muy rápido todo, pero he estado preparado”, apuntó.