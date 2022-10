Bryan Reyna fue una de las novedades en la lista de convocados que lanzó Juan Reynoso el mes pasado. Una vez en Estados Unidos, sede de los dos partidos amistosos, el técnico de la selección peruana dio oportunidad de jugar a gran parte de los que viajaron. Entonces, el duelo frente a El Salvador se presentó como la gran oportunidad para el atacante.

En 90 minutos sobre la cancha, el futbolista de la Academia Cantolao encandiló a los hinchas de la Blanquirroja. Es más, el extremo se lució con un golazo para aumentar la diferencia en el 4-1 final sobre el representativo de Concacaf. Tras el estreno por lo alto, el jugador 24 años estuvo en boca de todos por terminar la jornada de FIFA como la relevación.

Si bien los fanáticos de la Bicolor, los especialistas y, por supuesto, el ‘Cabezón’ Reynoso llenaron de elogios a Reyna, también hubo un repaso por la trayectoria del mediocampista. En aquella revisión, era inevitable pasar por alto la indisciplina que motivó su salida de Mallorca de España o la detención por presunta “posesión de arma y comiso de drogas” , según precisó un parte policial que difundió el año pasado el programa de Magaly Medina.

El extremo de Cantolao fue titular en el amistoso contra El Salvador y pudo anotar en su debut con la selección peruana al mando de Juan Reynoso.

Bryan Reyna se defiende

El deportista del ‘Delfín’ admite que en el pasado tropezó, pero cree en las nuevas oportunidades. De hecho, el volante lamentó que también se hable de sus errores en medio de un momento importante de su carrera. Por ello, Reyna pide dejar aquellos episodios atrás y se compromete a seguir avanzando para que las convocatorias sean permanentes.

“Sigan apoyando a la gente. No estén tirando malas cosas , el enemigo de un peruano es otro peruano. Quizá he tenido un problema antes, pero ya lo he solucionado . La gente sin conocerme me juzga. Voy a seguir trabajando para mantenerme en la Bicolor”, se defendió el jugador en el programa Teledeportes.

La experiencia selección peruana

De otro lado, Bryan Reyna dio detalles de cómo vivió su primer llamado con la selección. También cuándo se enteró que iba de titular frente a El Salvador, su forma de jugar para enfrentar a los defensores del rival y el golazo que marcó en el triunfo de la Bicolor.

“Contento por el debut y el gol. He estado trabajando para esto. Es una selección en la que cada jugador tiene una gran importancia. Me gusta encarar mucho a mis rivales. Me dijeron que arrancaba el lunes (antes del amistoso) y estaba preparado”, expresó.

