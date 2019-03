Boca Juniors: La innecesaria 'rabona' de Buffarini que desató la ira de los jugadores de San Lorenzo [VIDEO]

Julio Buffarini protagonizó jugada que enloqueció a la gente de San Lorenzo, en el estadio La Bombonera, por la fecha 22 de la Superliga argentina. El lateral realizó una 'rabona' cuando el partido iba 3-0 a favor de Boca Juniors. Mira el video.



Como se puede ver en imágenes que rápidamente se hicieron virales, Julio Buffarini, en un acto desmedido, aplicó una 'rabona' desde el sector derecho del campo de San Lorenzo.



Tras ello, varios jugadores de San Lorenzo buscaron a Julio Buffarini para increparle la jugada, pues lo tomaron como una burla.

Video: Rabona de Buffarini

"Qué innecesario lo de Buffarini. Pareciera que trató de fastidiar a la gente de San Lorenzo", dijo el comentarista del partido Boca Juniors vs San Lorenzo.



Al final del encuentro, Julio Buffarini tuvo que pedir disculpas. "Me excedí de confianza. A los jugadores e hinchas de San Lorenzo les pido disculpas. Sé que no era el momento de tirarlo. Después me di cuenta no debí hacerlo".