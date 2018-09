Campeón de Rusia 2018 recibió esta condena por manejar ebrio en Inglaterra |VIDEO |FOTOS

Hugo Lloris , guardameta de Tottenham y capitán de la selección de Francia campeona en Rusia 2018, recibió una condena de parte del Tribunal de Londres, por conducir su vehículo en estado de ebriedad. 20 meses de suspensión de su licencia y 65.000 dólares de multa fue la sanción que le impusieron las autoridades británicas.



El meta de la selección de Francia, con 31 años, se declaró culpable, luego que fuera detenido el 24 de agosto manejando su Porsche en Gloucester Place. Hugo Lloris tenía con 80 microgramos de alcohol en sangre, más del doble permitido en Inglaterra (35 microgramos por decilitro).



Los especialista explicaron que Hugo Lloris habría tenido que tomar siete copas de vino, para alcanzar ese resultado en las pruebas médicas. "Como saben, se trata de una infracción muy grave", subrayó la jueza Amanda Barron, quien aseguró que el campeón con la selección de Francia tenía una agravante y era llevar un pasajero.



La magistrada señaló, que Hugo Lloris ha "pedido disculpas inmediatamente" y no había mostrado antecedentes de previas infracciones. Por este motivo, la juez redujo la multa inicial de 75.000 libras en un tercio, dejándola en 50.000 libras.



El campeón de Rusia 2018 con la selección de Francia aprovechó el momento para enviar un mensaje. "Me disculpo de todo corazón ante mi familia, mi club y mis compañeros de equipo, ante el entrenador y todos los hinchas", dijo en un comunicado difundido por el Tottenham a finales de agosto y agregó. "El alcohol no es compatible con los autos, nunca más lo haré".