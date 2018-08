Continúa la guerra de palabras entre el Canelo Álvarez y el equipo de Gennady Golovkin. Esta vez el púgil azteca fue acusado de no ser un hombre de honor ni de carácter, por el entranador del kasajo, Abel Sánchez.



Durante una entrevista en los Estados Unidos, Sánchez consideró que Canelo Álvarez no saldrá a pelear de tú a tú contra Gennady Golovkin y qué su única preocupación será no ser noqueado por 'GGG'.



“No creo, no es un hombre de honor, no un hombre de carácter. Creo que Canelo Álvarez va a correr, como una rata asustada como lo hizo la primera vez", manifestó Abel Sánchez.



Pero no solo ello, según el entrenador de Gennady Golovkin, la pelea va a ser una maratón y buscarán atrapar a Canelo Álvarez.



Abel Sánchez manifestó que le gustaría ver a Canelo Álvarez salir a pelear con el estilo que lo hizo ante Liam Smith o'El Perro' Angulo.



De esta forma, el equipo de Gennady Golovkin continúa con los ataques contra Canelo Álvarez. Primero fue 'GGG', quien acusó al pelirrojo de ser el peleador 'más sucio al que ha enfrentado' por sus problemas de doping.



Ahora Abel Sánchez atacó al Canelo Álvarez 'calentando' más el esperado combate que el mexicano sostendrá contra Gennady Golovkin el próximo 15 de setiembre en Las Vegas, Nevada.



Recordemos que en la primera pelea Canelo Álvarez y Gennady Golovkin terminaron con un polémico empate en las tarjetas de los jueces (113-115, 114-114, 118-110).