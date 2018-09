El combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin asoma como la pelea del año por la gran rivalidad que se ha generado entre ambos tras el primer encuentro entre ambos y que quedó en un polémico empate, que disgustó y generó hasta suspicacias en más de un aficionado de la llamada 'dulce ciencia'.



Para evitar puntuaciones fuera del lugar y alejadas de la realidad como en el primer combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, la Comisión de Boxeo de Nevada decidió que dos jueces no sean del estado.



Para este segundo combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, solo repetirá el plato Dave Moretti quien calificó el primer combate con un 115-113 a favor del noqueador kasajo.

Como no podía ser de otra manera, la inefable juez Adelaide Byrd, quien vio ganador al Canelo Álvarez por un inexplicable 118 -110 sobre Gennady Golovkin, no ha sido considerada para este combate. Ella no solo ha tenido decisiones polémicas en el boxeo, sus fallos también han perjudicado a peleadores de UFC.



Para este segundo enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, la Comisión de Nevada dispuso que la terna de jueces la completen Glenn Feldman de Connecticut y Steve Weisfeld de New Jersey.

En este nuevo combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, la Comisión de Nevada quiso que Kenny Bayless sea nuevamente el juez, pero este rechazó la designación por motivos personales. Por ello se dispuso que Tony Weeks de Las Vegas, sea el árbitro de la pelea.



Sin embargo, el equipo de Gennady Golovkin rechazó la nominación de Weeks para el combate y el cargo finalmente recaerá en Benjy Estevez Jr.



El combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se llevará a cabo este sábado 15 de setiembre en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada.