Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentan en la pelea más importante del año en el mundo del boxeo. El enfrentamiento definirá quién es la más importante figura del boxeo en la actualidad. Por ello en esta nota te vamos a contar en qué canal y a qué hora puedes ver este combate válido por el título unificado del peso mediano.



Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin se llevará a cabo este sábado 15 de setiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas Nevadas, el recinto más importante de la nueva meca del boxeo.



La transmisión del combate comenzará a las 9 de la noche (hora peruana) y estará a cargo en la mayoría de canales de Latinoamérica a través de la señal de Space ( 518 y 1518 de DirecTV, 128 y 732 de Movistar, 130 y 594 de Claro TV)

En México, la pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin podrá ser vista por la señal de TV Azteca y en los Estados Unidos por HBO, bajo la modalidad de PPV.



CANELO ÁLVAREZ VS GENNADY GOLOVKIN 2 CANALES Y HORARIOS



Colombia (9:00 p.m.) Space

Argentina (11:00 a.m) Space

México (10:00 p.m.) TV Azteca, Space

España (4:00 am.) PPV

Uruguay (11:00 p.m.) Space

Chile (11:00 p.m.) Space

Costa Rica (8:00 p.m.)Space

Ecuador (9:00 p.m.) Space

Estados Unidos: (9:00pm) HBO PPV

Ahora que ya sabes como ver el evento no te puedes perder el combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, que ha sido considerado por los expertos como 'la pelea del año'.



Recordemos que en el primer combate, Canelo Álvarez y Gennady Golvokin tuvieron un empate mayoritario, que generó gran polémica en los aficionados.



En esta ocasión Gennady Golovkin pone en juego sus cinturones de la AMB, el CMB y la IBO ante el Canelo Álvarez.