Carlos ‘El Gato’ Basombrío: ‘Mi primer vaso de cerveza me lo tomé a los 28 años’ | ENTREVISTA Era un jugador quimboso y encajaba en el perfil de trasnochador, pero a veces las apariencias engañan. Carlos Basombrío dormía a las 8 de la noche, no pisaba salsódromos ni le gustaban los escándalos y era el rey de la puntualidad. Ha estudiado para técnico y no le dan oportunidad.